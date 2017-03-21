Українських судмедекспертів навчать новітнім методам ідентифікації загиблих

Сьогодні розпочався триденний семінар з ідентифікації тіл загиблих під час збройних конфліктів та інших надзвичайних ситуацій, організований Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) у співпраці з Асоціацією судово-медичних експертів України.

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Як повідомили УНІАН у МКХЧ, семінар проводиться з метою вдосконалення процесів ексгумації та ідентифікації останків загиблих в Україні, а також для посилення потенціалу судово-медичних кадрів України.

«Конфлікт на Донбасі призвів до великої кількості невпізнаних тіл – як солдатів, так і цивільних осіб, – сказав Алан Ешліманн, глава делегації МКЧХ в Україні. – Під час цього семінару посадовці та судово-медичні експерти матимуть можливість ознайомитися із всесвітньо поширеними новітніми практиками ідентифікації та роботи з тілами загиблих. Ідея полягає в тому, щоб вдосконалити практичні навички фахівців і тим самим прискорити процес ідентифікації в Україні. Це матиме вагоме значення для людей, чиї родичі зникли безвісті. Вони нарешті отримають відповіді щодо долі своїх близьких і зможуть оплакати їх».

У семінарі беруть участь експерти Головного бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України, Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України, Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України та Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, а також судово-медичні експерти МКЧХ.

Учасники семінару обговорюватимуть процеси розшуку, вилучення, вивчення та ідентифікації людських останків. Проводитимуться інтерактивні та практичні заняття з ідентифікації жертв надзвичайних ситуацій, під час яких робитиметься наголос на вирішенні складних випадків і застосуванні міждисциплінарного та міжвідомчого підходу. Учасники також поділяться власним досвідом проведення генетичної експертизи, в тому числі практичними аспектами використання аналізу ДНК у процесі ідентифікації людських останків.

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Понад тисяча людей досі вважаються зниклими безвісти в результаті конфлікту на сході України. Багато тіл залишаються невпізнаними, а сотні людей до цього часу не знають, що сталося з їхніми близькими. МКЧХ співпрацює з органами влади над розвитком їхніх робочих методик та надає їм обладнання, необхідне для вирішення цієї проблеми.