Новою інвалідною коляскою керує сила думки

Італійські учені розробили і сконструювали діючий прототип електронної інвалідної коляски, для управління якої досить лише сили думки. Завдяки пристрою, що прочитує мозкову діяльність людини, розробленому в Лабораторії штучного інтелекту і робототехніки міланського Політехнічного інституту, для керування цією коляскою достатньо лише захотіти або уявити, куди треба їхати.

Відповідальний за розробку проекту "Мозкового комп`ютерного інтерфейсу" Матео Матеуччі пояснив, що електроди, розташовані на спеціальній шапочці, сполученій з кріслом, прочитують електромагнітну діяльність нейронів мозку і, завдяки розробленому пристрою і процесору, переводять ці імпульси в команди для інвалідної коляски.

Вона оснащена світловим екраном, на якому з`являються слова, що позначають "пункт призначення", наприклад, "кухня", "ванна", "вітальня". "Коли людина бачить слово, що висвітилося, і концентрується на ньому, система розпізнає відповідь мозку на світловий стимул", - пояснює Матеуччі. Таким чином, людина, що сидить в колясці має лише концентруватися на тому місці, куди хоче прибути, і сигнали головного мозку вкажуть машині, куди потрібно рухатися.

Коляска оснащена двома спеціальними лазерними датчиками, які розпізнають предмети, що знаходяться на шляху, такі як машини і пішоходи, у разі руху по вулиці, ці пристосування дозволяють уникнути зіткнення з перешкодами. У разі пересування усередині приміщень, камера, націлена на стелю, визначає правильний маршрут.

Учені відзначають, що сьогодні існує тільки прототип коляски, що пересувається за допомогою сили думки, проте в майбутньому, на їх думку, вони стануть доступні, а їх вартість буде лише на 10% вище, ніж нині існуючі електричні коляски.

Тепер міланські учені розробляють "механічну руку", що діє за тим же принципом.

ami-tass.ru