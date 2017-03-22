ВР передбачає залучення недержавних організацій до надання соціальних послуг

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про соціальні послуги".

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№4607) проголосували 296 із 365 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович на засіданні парламенту зазначила, що даним законопроектом вводиться “нова класифікація соціальних послуг, нові підходи щодо оплати соціальних послуг виходячи з доходу особи, а не наявності осіб, які можуть допомогти”.

Вона також зазначила, що передбачено розширити коло надавачів соціальних послуг за рахунок залучення недержавних організацій.

Крім того, за словами Федорович, законопроектом передбачена можливість проведення конкурсів для надання соціальних послуг.

Вона наголосила, що йдеться про нову редакцію закону про соціальні послуги та внесення змін до восьми законодавчих актів України.

За її словами, законопроектом визначаються права та обов’язки отримувачів соціальних послуг, а також передбачені підстави для визначення осіб, сімей, що потребують соціальних послуг.