Головою Комітету з питань протидії ВІЛ/СНІДу призначено Черенько

Кабінет міністрів України розпорядженням № 30-р від 21 січня призначив Світлану ЧЕРЕНЬКО головою Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, попередній голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Василь ПЕТРЕНКО був звільнений розпорядженням Кабміну № 1433-р від 19 листопада 2008 року за власним бажанням.

Комітет з питань протидії ВІЛ/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням створено постановою Кабміну №759 від 31 травня 2006 року. Комітет є урядовим органом державного управління, який діє у складі Міністерства охорони здоров`я і підпорядковується йому.

Основними завданнями Комітету є участь у реалізації державної політики і виконання відповідно до законодавства контрольно-наглядових функцій у сфері запобігання розповсюдженню ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, перелік яких визначає МОЗ; узагальнення практики застосування законодавства з питань, які входять до компетенції Комітету, розробки і внесення на розгляд МОЗ пропозицій щодо його удосконалення; науково-експертне, аналітичне, інформаційне і методичне забезпечення виконання державних програм у сфері запобігання розповсюдженню ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань; участь у формуванні громадської думки про необхідність здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань; координація діяльності у зазначеній сфері закладів охорони здоров`я, незалежно від підпорядкування.