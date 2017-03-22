Студенти-медики складатимуть іспити за американською екзаменаційною програмою вже у травні

Міністерство охорони здоров’я України та Центр тестування підписали документ щодо співпраці з Національною радою медичних екзаменаторів США.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, Центр тестування при МОЗ України співпрацює із Національною радою медичних екзаменаторів США вже близько 20 років. Сучасні методи стандартизованого оцінювання майбутніх медиків, розроблені NBME лягли в основу системи ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок”, який є незалежним об'єктивним оцінюванням професійної компетентності майбутніх медиків в Україні.

Основними напрямками довгострокової співпраці МОЗ України, Центру тестування та NBME є проведення порівняльного оцінювання, а також гармонізація інтегрованого ліцензійного іспиту “Крок” з іспитами IFOM, USMLE, котрі є світовим стандартом.

Як поінформували у МОЗ, 12 травня 2017 року в Україні проведуть дослідницьке порівняльне оцінювання компетенції майбутніх медиків в Україні за допомогою екзаменаційної програми IFOM (International Foundations of Medicine або Міжнародні основи медицини), яка розроблена Національною радою медичних екзаменаторів США.

Основне завдання іспиту – визначити якісний рівень підготовки медичних фахівців у тому чи іншому університеті. Стандартизований іспит охопить усю систему медичної освіти країни, буде оцінено знання студентів-медиків та рівень викладання у всіх медичниї вишах країни.

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Як зазначили у МОЗ, порівняльне оцінювання дасть змогу визначити слабкі сторони медичної освіти в Україні, а також стане об'єктивним показником стану навчальних програм, дасть зрозуміти, які сфери потребують вдосконалення. У порівняльному оцінюванні візьме участь репрезентативна група студентів-медиків з усіх вищих медичних навчальних закладів”.