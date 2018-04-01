Фінансування ”Охматдиту”: грошей на ліки - немає, на харчування хворих дітей - 2 грн на день
Юрій Гладуш: Сьогодні ми можемо купити тільки препарати для наркозу, кисень і спирт... Ліків з минулого року вистачить на 2 тижні...
Юрій Гладуш, генеральний директор Національної спеціалізованої дитячої лікарні "Охматдит", яка приймає дітей з усіх куточків країни, б`є на сполох: "Сьогодні ми можемо купити тільки препарати для наркозу, кисень і спирт. А на харчування пацієнтів виділено дві гривні в день. У першому кварталі 2008 року нам перерахували тільки на медикаменти 2 мільйони 431 тисяча 900 гривень, а на перший квартал цього року виділили 594 тисячі 300 гривень"...
- Поки ми тримаємося завдяки лікам, що залишилися з минулого року, - говорить Юрій Гладуш. – Їх вистачить ще на два, максимум - три тижні. А потім... Проситимемо батьків купувати медикаменти для операції і лікування. До цих пір прагнули забезпечити всіх наших пацієнтів за рахунок держави. Хоч і раніше одержували гроші не в повному об`ємі, проте купували необхідне. Тепер же на ті засоби, які нам виділили цього року, зможемо купити тільки препарати для наркозу, кисень і спирт. З такими медикаментами лікувати неможливо! Порівняйте самі: у першому кварталі 2008 року нам перерахували тільки на медикаменти 2 мільйони 431 тисяча 900 гривень, а на перший квартал цього року виділили 594 тисячі 300 гривень.
Як найбільшу дитячу лікарню можна залишити практично без грошей? Адже саме тут виконують складні операції з пересадки кісткового мозку при лейкозі, виправляють хребет при сколіозі, очищають кров за допомогою апарату "штучна нирка", якщо відмовили нирки. Саме тут працює Центр по лікуванню дітей, хворих на ВІЛ/СНІД. Сюди відправляють дітей, яким не можуть допомогти в районних, обласних клініках. Багато - в украй важкому стані. Значить, тепер такі хворі залишаться без допомоги і можуть загинути. І, хоч як це жахливо звучить, генеральний директор клініки підтверджує це.
- Менше тижня тому з Міністерства охорони здоров`я мені прийшов кошторис на перший квартал 2009 року, в якому фінансування нашої лікарні значно зменшено, - продовжує Юрій Гладуш. - Що це означає? Минулого року ми купували харчуванн з розрахунку 24 гривні на дитину на добу. Тепер нам потрібно годувати пацієнтів на дві гривні.
Як відзначив один з лікарів, не в кожному київському кафе можна знайти чашку чаю за такою ціною.
- Адже діти після операцій, після пересадки кісткового мозку вимагають посиленого харчування. Як його забезпечити на дві гривні? - розповідаючи про ці розрахунки, Юрій Гладуш починає нервувати. - Ми зможемо купити тільки чай, хліб і, можливо, молоко.
620 ліжок "Охматдиту" зайняті практично постійно. Щорічно ця клініка приймає 18 тисяч пацієнтів. Третину з них оперують.
- При тому фінансуванні, яке нам виділили, лікарі будуть змушені відмовлятися робити операції, - говорить Юрій Гладуш. - У нас є контракти з декількома дитячими будинками. Ми приймаємо їхніх підопічних на лікування, проводимо їм складні операції. Найбільше число кинутих дітей знаходиться в Центрі СНІДу. За цих обставин ми просто не зможемо приймати дітей-сиріт. Може, їм допоможуть в інших клініках...
Вже відомо, що за січень лікарі одержать лише 70 відсотків від своєї зарплати.
- Хоч було розпорядження Кабінету міністрів про 30-процентну доплату до зарплати співробітників лікарні. Але воно не виконується, - продовжує Юрій Гладуш. - Молодший персонал вже почав звільнятися. У 2008 році тільки з відділень інтенсивної терапії, де перебувають "важкі" діти, звільнилися 78 медсестер. Щоб хоч якось справитися з ситуацією, ми створили тимчасову робочу групу і вже вирішили, на чому можемо заощадити. Заради економії відключили міжміський зв`язок, а міські телефони працюють тільки на прийом. Тобто нам можуть телефонувати звідки завгодно, а ми - нікуди. Крім того, вся клініка відмовилася від користування інтернетом і інженерного обслуговування, зокрема ліфтів. Працюють три кабіни в хірургічному корпусі. Вчора в МОЗі відбулася нарада у директора Департаменту економіки і фінансової політики з питання фінансування саме нашої лікарні. Вирішили додатково виділити кошти на медикаменти і харчування... Але чи буде все це виконано?
Коли я заїкнулася про введення платних послуг, як це вже зробили в деяких столичних лікарнях, Юрій Гладуш вибухнув:
- Наша лікарня принципово не піде на надання платних послуг! Ми дотримуватимемося Конституції України. Повинна ж бути в нашій країні клініка, де допомагають безкоштовно. Зараз часто говорять про корупцію в медицині. У хабарництві винна сама система. Але я по кишенях своїх лікарів шарити не буду. Якщо вони вимагають гроші, це, безумовно, вимагає кримінального покарання. Якщо ж батьки дитини хочуть віддячити лікареві за проведене лікування, я не маю права забороняти або присікати це. Знаєте, після того, як стало відомо, що фінансування значно зменшили, до мене за коментарями почали звертатися багато журналістів. Хоча замість них в моєму кабінеті повинні сидіти міністр охорони здоров`я України, віце-прем`єри, сама прем`єр-міністр, щоб спільно вирішувати, як вийти з цієї ситуації.
Політики, депутати, міністри постійно розповідають про те, як їх турбує здоров`я нації, як вони переживають і готові на все заради дітей України. І при цьому виділяють все менше грошей, що фактично означає знищення найбільшої (а багато в чому і унікальною) дитячої лікарні. В той же час на стаціонарне і амбулаторне обслуговування народних депутатів і державних чиновників в бюджеті нинішнього року передбачено більше 170 мільйонів гривень, на утримання державних резиденцій і мисливських угідь - 12 мільйонів гривень, а на реалізацію програми "Мистецький Арсенал" - 4 мільйони гривень (по мільйону на квартал). Щоправда, нам всім радісно розповідають, що незабаром для дітвори побудують "Лікарню майбутнього". Але як бути батькам, чиї діти захворіли сьогодні? Дивитися, як вони гинуть? На рахунку добродійного фонду "Дитяча лікарня майбутнього" зараз, за інформацією Катерини Ющенка, що очолює добродійний фонд "Україна 3000", яку вона надала тижневику "Дзеркало тижня", знаходяться більше 114 мільйонів гривень, які поступово з`їдає інфляція і які витрачають на розробку проектів. Один з них вже виявився помилковим. Говорять, що зібраних коштів не вистачить на реалізацію проекту. То, може, краще віддати їх дітям, які потребують допомоги вже сьогодні? Хтось в країні повинен допомогти їм, ухваливши рятівне рішення.
Щоправда, нам всім радісно розповідають, що незабаром для дітвори побудують "Лікарню майбутнього". Але як бути батькам, чиї діти захворіли сьогодні? Дивитися, як вони гинуть? На рахунку добродійного фонду "Дитяча лікарня майбутнього" зараз, за інформацією Катерини Ющенка, що очолює добродійний фонд "Україна 3000", яку вона надала тижневику "Дзеркало тижня", знаходяться більше 114 мільйонів гривень, які поступово з`їдає інфляція і які витрачають на розробку проектів. Один з них вже виявився помилковим. Говорять, що зібраних коштів не вистачить на реалізацію проекту. То, може, краще віддати їх дітям, які потребують допомоги вже сьогодні? Хтось в країні повинен допомогти їм, ухваливши рятівне рішення.www.facts.kiev.ua