Фінансування ”Охматдиту”: грошей на ліки - немає, на харчування хворих дітей - 2 грн на день

Юрій Гладуш, генеральний директор Національної спеціалізованої дитячої лікарні "Охматдит", яка приймає дітей з усіх куточків країни, б`є на сполох: "Сьогодні ми можемо купити тільки препарати для наркозу, кисень і спирт. А на харчування пацієнтів виділено дві гривні в день. У першому кварталі 2008 року нам перерахували тільки на медикаменти 2 мільйони 431 тисяча 900 гривень, а на перший квартал цього року виділили 594 тисячі 300 гривень"...

- Поки ми тримаємося завдяки лікам, що залишилися з минулого року, - говорить Юрій Гладуш. – Їх вистачить ще на два, максимум - три тижні. А потім... Проситимемо батьків купувати медикаменти для операції і лікування. До цих пір прагнули забезпечити всіх наших пацієнтів за рахунок держави. Хоч і раніше одержували гроші не в повному об`ємі, проте купували необхідне. Тепер же на ті засоби, які нам виділили цього року, зможемо купити тільки препарати для наркозу, кисень і спирт. З такими медикаментами лікувати неможливо! Порівняйте самі: у першому кварталі 2008 року нам перерахували тільки на медикаменти 2 мільйони 431 тисяча 900 гривень, а на перший квартал цього року виділили 594 тисячі 300 гривень.

Як найбільшу дитячу лікарню можна залишити практично без грошей? Адже саме тут виконують складні операції з пересадки кісткового мозку при лейкозі, виправляють хребет при сколіозі, очищають кров за допомогою апарату "штучна нирка", якщо відмовили нирки. Саме тут працює Центр по лікуванню дітей, хворих на ВІЛ/СНІД. Сюди відправляють дітей, яким не можуть допомогти в районних, обласних клініках. Багато - в украй важкому стані. Значить, тепер такі хворі залишаться без допомоги і можуть загинути. І, хоч як це жахливо звучить, генеральний директор клініки підтверджує це.

- Менше тижня тому з Міністерства охорони здоров`я мені прийшов кошторис на перший квартал 2009 року, в якому фінансування нашої лікарні значно зменшено, - продовжує Юрій Гладуш. - Що це означає? Минулого року ми купували харчуванн з розрахунку 24 гривні на дитину на добу. Тепер нам потрібно годувати пацієнтів на дві гривні.

Як відзначив один з лікарів, не в кожному київському кафе можна знайти чашку чаю за такою ціною.

- Адже діти після операцій, після пересадки кісткового мозку вимагають посиленого харчування. Як його забезпечити на дві гривні? - розповідаючи про ці розрахунки, Юрій Гладуш починає нервувати. - Ми зможемо купити тільки чай, хліб і, можливо, молоко.

620 ліжок "Охматдиту" зайняті практично постійно. Щорічно ця клініка приймає 18 тисяч пацієнтів. Третину з них оперують.

- При тому фінансуванні, яке нам виділили, лікарі будуть змушені відмовлятися робити операції, - говорить Юрій Гладуш. - У нас є контракти з декількома дитячими будинками. Ми приймаємо їхніх підопічних на лікування, проводимо їм складні операції. Найбільше число кинутих дітей знаходиться в Центрі СНІДу. За цих обставин ми просто не зможемо приймати дітей-сиріт. Може, їм допоможуть в інших клініках...

Вже відомо, що за січень лікарі одержать лише 70 відсотків від своєї зарплати.

- Хоч було розпорядження Кабінету міністрів про 30-процентну доплату до зарплати співробітників лікарні. Але воно не виконується, - продовжує Юрій Гладуш. - Молодший персонал вже почав звільнятися. У 2008 році тільки з відділень інтенсивної терапії, де перебувають "важкі" діти, звільнилися 78 медсестер. Щоб хоч якось справитися з ситуацією, ми створили тимчасову робочу групу і вже вирішили, на чому можемо заощадити. Заради економії відключили міжміський зв`язок, а міські телефони працюють тільки на прийом. Тобто нам можуть телефонувати звідки завгодно, а ми - нікуди. Крім того, вся клініка відмовилася від користування інтернетом і інженерного обслуговування, зокрема ліфтів. Працюють три кабіни в хірургічному корпусі. Вчора в МОЗі відбулася нарада у директора Департаменту економіки і фінансової політики з питання фінансування саме нашої лікарні. Вирішили додатково виділити кошти на медикаменти і харчування... Але чи буде все це виконано?

Коли я заїкнулася про введення платних послуг, як це вже зробили в деяких столичних лікарнях, Юрій Гладуш вибухнув:

- Наша лікарня принципово не піде на надання платних послуг! Ми дотримуватимемося Конституції України. Повинна ж бути в нашій країні клініка, де допомагають безкоштовно. Зараз часто говорять про корупцію в медицині. У хабарництві винна сама система. Але я по кишенях своїх лікарів шарити не буду. Якщо вони вимагають гроші, це, безумовно, вимагає кримінального покарання. Якщо ж батьки дитини хочуть віддячити лікареві за проведене лікування, я не маю права забороняти або присікати це. Знаєте, після того, як стало відомо, що фінансування значно зменшили, до мене за коментарями почали звертатися багато журналістів. Хоча замість них в моєму кабінеті повинні сидіти міністр охорони здоров`я України, віце-прем`єри, сама прем`єр-міністр, щоб спільно вирішувати, як вийти з цієї ситуації.