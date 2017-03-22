Кабмін затвердив склади госпітальних округів в 11 областях та Києві

Кабінет міністрів України затвердив перелік та склади госпітальних округів низки областей та склад госпітального округу Києва.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідні розпорядження ухвалені під час засідання уряду.

Зокрема, затверджено перелік та склади госпітальних округів Тернопільської, Запорізької, Рівненської, Хмельницької, Полтавської, Херсонської, Житомирської, Чернігівської, Луганської, Київської, Дніпропетровської областей.

Рішення було ухвалено без обговорення.

Як повідомлялося, створення госпітальних округів є частиною стратегії реформування медичної галузі в Україні на найближчі три роки. Один округ передбачає охоплення території з населенням 200 тис. осіб за наявності лікарні 2-го рівня або 120 тис. чоловік - за наявності лікарні тільки 1-го рівня.