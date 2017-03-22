В Україні схвалено стратегію боротьби з туберкульозом та ВІЛ/СНІДом

Проект Стратегії був розроблений Міжвідомчою робочою групою МОЗ України з питань забезпечення сталої відповіді епідеміям туберкульозу та ВІЛ/СНІДу під час фінансування програм Глобального фонду та по їх завершенні.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, стратегія стане основою для забезпечення активної міжвідомчої та міжсекторальної співпраці та сприятиме залученню додаткових необхідних ресурсів інших міжнародних донорів у цій галузі.

Реалізація стратегії не потребує додаткових коштів, зазначили у МОЗ. Цей документ та план заходів для його втілення розробили на виконання спеціальної умови грантових угод на 2015–2017 роки з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

У рамках виконання Україна отримує безповоротну фінансову допомогу у розмірі майже 134 млн доларів США протягом 2015–2017 років.

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Ще майже 120 млн доларів додаткової безповоротної фінансової допомоги у 2018–2020 роках Україна отримає, щоб забезпечити життєздатність медичних та соціальних послуг у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в умовах переходу з 2017 року від донорського фінансування до фінансування за рахунок бюджетних коштів.

Упродовж 2001–2016 років Глобальний фонд надав Україні понад 521,3 млн доларів для реалізації програм з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Проте однією з вимог Глобального фонду для подальшого надання гранту є готовність та здатність із боку України збільшити власне бюджетне фінансування, щоб поступово замінити ним фінансування від донорів.