Затверджено порядок імпорту біологічних контрольних і шкідливих організмів

Уряд затвердив порядок імпорту біологічних контрольних та шкідливих організмів. Відповідна постанова «Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей» від 11.01.2017 № 144 опублікована на Урядовому порталі.

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Порядом визначається процедура ввезення в Україну біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей.

Зокрема вказується, що імпортні біологічні контрольні організми для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливі організми, які завозяться для науково-дослідних цілей, повинні супроводжуватися оригіналами фітосанітарних сертифікатів.

Так, для здійснення імпорту в Україну біологічного контрольного організму для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливого організму, який завозиться для науково-дослідних цілей необхідно за 30 робочих днів до ввезення подати до Держпродспоживслужби лист-звернення.

Для імпорту біологічного контрольного організму потрібно подати відомості про: біологію розвитку біологічного контрольного організму, його взаємодію з навколишнім природним середовищем, наявність природних ворогів та гіперпаразитів; рослин — господарів біологічного контрольного організму (за наявності); регульований шкідливий організм, щодо якого проводиться біологічний контроль, його поширення у світі, біологію розвитку, взаємодію з навколишнім природним середовищем; переваги зазначеного біологічного контрольного організму для здійснення біологічного контролю за регульованим шкідливим організмом.

При цьому для імпорту шкідливого організму потрібно додатково подати відомості про біологію його розвитку, можливі шляхи поширення, шкодочинність та взаємодію з навколишнім природним середовищем.

Про результати розгляду листа-звернення Держпродспоживслужба повідомляє особу в письмовій формі впродовж 20 робочих днів.

У Порядку також визначається, що Держпродспоживслужба веде облік імпорту та використання біологічних контрольних організмів.