В Україні планують побудувати два реабілітаційно-спортивні центри

Кабінет Міністрів своєю постановою затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування створення об’єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру та створення Всеукраїнського реабілітаційно-відновного спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України.

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Також прийняте Урядом рішення передбачає доповнення Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 70, новим напрямом - щодо виділення коштів Фонду соціального захисту інвалідів на фінансування створення зазначених реабілітаційно-спортивних центрів.

Створення цих об’єктів у 2017 році фінансуватиметься за бюджетною програмою 2507030 „Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів” в обсязі 30 млн гривень за рахунок надходжень до Фонду соціального захисту інвалідів (спеціальний фонд державного бюджету).