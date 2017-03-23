Усі питання щодо протезування учасників АТО перекладено на Фонд соціального захисту інвалідів

Кабінет Міністрів вніс змін до своєї постанови від 1 жовтня 2014 р. № 518, якою, як відомо, було затверджено діючий нині Порядок протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок.

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Зокрема, урядовим рішенням встановлено, що заходи, пов’язані із протезуванням та/або ортезуванням учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, які раніше здійснювалися Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, здійснюватиме Фонд соціального захисту інвалідів.

Необхідність розробки відповідного проекту постанови була обумовлена насамперед тим, що згідно із Законом ,,Про Державний бюджет України на 2017 рік” кошти, передбачені у Державному бюджеті на зазначені цілі, будуть спрямовуватися Мінсоцполітики до Фонду соціального захисту інвалідів.