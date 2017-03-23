В українських інтернатах - 110 тисяч дітей, з них понад 90 % мають батьків, не позбавлених своїх прав

Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей буде розглянута вже на одному з найближчих засідань Національної ради реформ.

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Про це на Всеукраїнському семінарі «Забезпечення найкращих інтересів дитини в умовах реформи системи інституційного догляду та виховання дітей» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

За його словами, реформування системи інституційного догляду дітей триває вже декілька років.

«Стратегічний документ, який сприятиме посиленню відповідальності центральних та місцевих органів влади за проведення реформи системи інституційного догляду дітей і забезпечення виховання дітей в сім’ї - Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, - буде розглянутий вже на одному з найближчих Національної ради реформ», - сказав він.

Розенко повідомив, що в Україні функціонує 751 інтернатний заклад, де виховуються чи навчаються близько 110 тисяч дітей. «Але основна проблема у тому, що більше 90 % дітей, які знаходяться в цих закладах, - це діти, які мають батьків, не позбавлених батьківських прав. Це ненормальна ситуація. Звичайно ця проблема має низку причини, але ми повинні сфокусуватися питаннях збереження, реабілітації та відновлені сім’ї».

На сьогодні вже прийнято два закони, на підставі яких створюються сім’ї патронатних вихователів, запроваджується наставництво стосовно дітей, які перебувають в інтернатних закладах. У Державному бюджеті України на 2017 рік передбачені витрати на забезпечення функціонування 154 сімей патронатних вихователів.

Розенко також наголосив, що у процесі впровадження реформи надзвичайно важливим завданням є побороти міфи і упередження, які існують навколо неї. «Мета деінституалізації – не закриття, не злам чогось, а навпаки – це створення нових умов і можливостей для кожної дитини. Це новий шанс для дитини», - наголосив Розенко.