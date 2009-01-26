Креми проти угрів можуть бути смертельно небезпечні

Використання кремів, що містять речовини ретиноїди і третиноїни, для лікування акне і інших шкірних захворювань несе в собі високий ризик смерті, показали клінічні випробування Університету Брауна. Семирічний огляд включав понад тисячу чоловік. Учені відмітили статистично значуще число випадків смерті після застосування кремів на основі цих речовин, враховуючи чинники ризику віку, куріння і інших медичних умов: 108 пацієнтів померли в лікувальній групі і 76 - в контрольній.

Хоча американські дерматологи не упевнені, що саме компоненти лікувальних мазей можуть привести до летального результату, медиків насторожила високі рівні смертності саме серед тих людей, які лікувалися за допомогою речовин, що містили ретиноїди. Також не встановлено, чи є зв`язок між кількістю і частотою використовування крему і побічними ефектами для здоров`я.

Потенціал ретиноїдних сполук розглядався для запобігання шкірним злоякісним ураженням, включаючи серйозний вугровий висип і рак шкіри. Для отримання точних результатів клініцисти планують провести детальніші дослідження, оскільки даний огляд не був зосереджений конкретно на виявленні ризику смерті через складові кремів.

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