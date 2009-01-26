У Херсоні двоє людей постраждали, намагаючись потруїти тарганів

У Херсоні госпіталізовано 61-річних чоловіка та дружину, які отруїлися невідомою токсичною речовиною.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління МНС України в Херсонській області. За попередньою версією, чоловік і дружина отруїлися, намагаючись позбутися тарганів за допомогою невідомої речовини. Стан постраждалих оцінюють як важкий.