У Херсоні двоє людей постраждали, намагаючись потруїти тарганів
10:35, 26 січня 2009Країна
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Стан здоров`я - тяжкий
У Херсоні госпіталізовано 61-річних чоловіка та дружину, які отруїлися невідомою токсичною речовиною.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління МНС України в Херсонській області. За попередньою версією, чоловік і дружина отруїлися, намагаючись позбутися тарганів за допомогою невідомої речовини. Стан постраждалих оцінюють як важкий.
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