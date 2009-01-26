У Китаї продовжують виявляти зараження пташиним грипом

Новий випадок зараження людини вірусом пташиного грипу зареєстровано в КНР, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на агентство Синьхуа.

Згідно з повідомленням, шостий випадок захворювання людини вірусом H5N1 із початку 2009 року було зафіксовано в провінції Гучжоу на південному заході країни. 15 січня 29-річного чоловіка було доставлено до лікарні адміністративного центру провінції міста Гуйян із ознаками вірусного захворювання, через десять днів йому було поставлено страшний діагноз. Пацієнт на прізвище Чжоу в даний час перебуває в критичному стані, повідомляє агентство з посиланням на дані провінційного управління охорони здоров`я. Лікарі борються за його життя. Наразі всі, хто перебували в контакті з хворим, проходять медичне обстеження. Минулого тижня місцеві ЗМІ повідомили про те, що лікарям вдалося врятувати дворічну дівчинку, в якої також було діагностовано вірус пташиного грипу. Зараз дитина перебуває в лікарні, але її стан більше не оцінюється як критичний. За останніми даними від пташиного грипу в 2009 році в КНР уже загинуло четверо людей.

Смертельно небезпечний вірус H5N1 почав поширюватися світом із 2003 року. За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, з лютого 2003 року по лютий 2008 року з 361 підтвердженого випадку зараження людей вірусом пташиного грипу 227 стали смертельними. Згідно з думкою місцевих експертів, у майбутні місяці ситуація з поширенням вірусу пташиного грипу в Китаї може погіршитися. За статистикою, саме зимовий і весняний сезони є найбільш "сприятливим" часом для поширення цього захворювання. Понад 70% випадків вірусу пташиного грипу в КНР припадає саме на ці сезони, що зумовлено більшою активністю вірусу при низьких температурах. Мінохоронздоров`я Китаю раніше закликало відповідні відомства країни до загальнонаціональних перевірок можливих осередків поширення небезпечного вірусу з метою припинення поширення захворювання.