В Івано-Франківську впровадять медичні електронні паспорти

Івано-Франківський виконавчий комітет підтримав ініціативу головного лікаря міста Івано-Франківська Тараса МАСЛЯКА створити медичний електронний паспорт пацієнтів. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому. За словами Т.МАСЛЯКА Івано-Франківськ стане четвертим містом України, де впроваджуватиметься пілотний проект.

«Електронний медичний паспорт, - зауважив головний лікар, - це носій інформації про стан здоров’я людини, починаючи від перебування в утробі матері і до смерті пацієнта. Паспорт може бути у вигляді чіпу чи диску. Проте доступ до інформації на носієві буде відкритий лише для лікуючого лікаря». А розробив програму Медичного електронного паспорта Інститут підвищення кваліфікації лікарів.

В Івано-Франківську буде створено інформаційну мережу здоров’я людини. Тобто, всі заклади охорони здоров’я об’єднають в єдину централізовану систему. Центральний сервер буде міститись в Центральній міській клінічній лікарні.