Першопричина всіх хвороб людини - її характер

Лікарі-рефлексотерапевти переконані, що першопричина всіх хвороб - характер людини.

"Кожен орган в тілі людини розташовується на одному з дванадцяти меридіанів, по яких проходить енергія, - стверджує Юрій Кац, кандидат медичних наук, завідувач лабораторії рефлексотерапії Російського геронтологічного центру. - Хвороба з`являється, коли правильний перебіг енергії порушується, а це найчастіше відбувається під впливом негативних емоцій, які викликають перекоси і утиск каналів. "Підвідомчі" каналу органи починають деформуватися і випромінювати або дуже багато, або дуже мало енергії".

"Будь-яка людська емоція - позитивна або негативна - впливає на певний орган, - пояснює Раїса Татарінцева, професор Російського університету дружби народів. - Тому сильні негативні відчуття вносять розлад до роботи тіла".

Класичний приклад - так звана стресова, або нервова, виразка. Робота шлунку безпосередньо залежить від емоційного фону людини. Сильний стрес здатний "роз`їсти" слизову шлунка буквально за лічені хвилини.

Багато недуг - гіпертонія, серцево-судинні захворювання, хвороби шкіри, бронхіальна астма, порушення в роботі нирок, печінки, жовчного міхура - вважаються психосоматичними, тобто що виникають на нервовому грунті. Досвідчені лікарі, знаючи характер і схильності пацієнта, з великим ступенем вірогідність може вичислити його захворювання.

Хвороба начальників

Які люди стають керівниками? Наполегливі та невгомонні, вони і самі роками працюють в "авральному режимі", і підлеглим не дають сидіти склавши руки.

"Подібний спосіб життя немислимий без стресів і спалахів гніву, - пояснює Юрій Кац. - А це постійно напружує кору надниркових залоз і сприяє посиленому викиду адреналіну в кров. Гормональні перепади викликають спазм судин, це утрудняє роботу серця. Тонус судин стає постійним, що призводить до стійкого підвищення артеріального тиску".

Люди, яких всі люблять і скрізь чекають, - жертви панкреатиту, хвороб жовчного міхура і ниркових кольок. Душа компанії зазвичай запальна, але швидко відходить, легка на підйом, без зусиль знаходить підхід до будь-якої людини.

"Спокійно посидіти на місці цим людям не дають спазми, кольки і раптові напади болю, якими супроводжуються вищеперелічені захворювання, - пояснює Юрій Кац. - У момент спазму такі люди втрачають контроль над собою, чим і пояснюються як раптові спалахи гніву, так непосидючість і невгамовність".

Астма - вирок для тонкої натури

Легкоуразливі, недовірливі, нервові і тривожні характери творчих осіб пояснюються просто - у них слабкі легені. Їх переслідують бронхіти, хронічні пневмонії і бронхіальна астма.

"Бронхоспазми змушують їх знаходитися в постійному напруженні, що "підживлює" їхню тривожність і емоційність, - стверджує Юрій Кац. - Основна емоція у таких людей - смуток, а улюблене заняття - самобичування".

У боягузок - хворі нирки

"Надлишок страху вражає нирки і сечовий міхур, - переконана Раїса Татарінцева. - Наприклад, появі енурезу у дітей завжди передує сильний переляк. Навіть цистит зазвичай виникає після того, як людина раптово чогось злякалася, а простуда лише сприяє виникненню хвороби в сечовому міхурі".

Прогнівалися? Перевірте печінку

Гнів руйнує печінку - цей орган не дарма називають сховищем пережитих образ.

"Лють, гнів активізують роботу печінки, примушуючи її посилено виводити жовч, яка з кровотоком розноситься по всьому тілу, отруюючи організм", - розповідає Юрій Кац.

Яке застосування собі в житті зазвичай знаходять здорові люди, що не мають хронічних болячок?

"Здорові люди зазвичай не прагнуть досягти висот у кар`єрі, - стверджує Юрій Кац. - Це відмінні працівники, але у них ані апломбу, ані пихатості, вони роками працюють на одній посаді, не вимагаючи підвищення або надбавки до платні. Але при цьому не здатні працювати у авральному режимі і не намагаються здійснювати відкриття".

Як лікуються психосоматичні захворювання

Голкорефлексотерапією - відновлює правильний перебіг енергії по меридіанах тіла.

Медитацією - ефективна при нервовому перезбудженні.

Різними видами психотерапії - автотренингом, гіпнозом, тілесно-орієнтованими вправами, що знімають внутрішні утиски і спазми, НЛП - нейролінгвистичне програмування.

Молитвою - молитовний стан віруючих людей повертає душевну рівновагу і тим самим приводить в норму фізіологічні параметри.

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