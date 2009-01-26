За три роки у Києві реконструюють лікарню № 16
Розпорядження мерії
Найближчим часом у столиці планується розпочати реконструкцію міської клінічної лікарні №16 (Київського міського клінічного ендокринологічного центру).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Реконструкція більше ніж 4 тис. кв. метрів забудови триватиме поетапно 3,5 роки. В рамках реконструкції планується відремонтувати 6 корпусів лікарні, дезінфекторне приміщення та технічні приміщення загального призначення.
Крім того, планується побудувати відкриту автостоянку загальною площею 52 кв. метри.
Київська міська клінічна лікарня №16 розрахована на 186 ліжко-місць та 614 осіб працюючого персоналу.