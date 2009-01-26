АМКУ каратиме підприємства, що підвищують ціни на ліки

Фармацевтичні компанії, які необґрунтовано підвищують ціни на лікарські засоби, можуть бути покарані стягненням у розмірі до 10% річної виручки.

Про це у коментарі тижневику «Дзеркало тижня» №2 (730) від 24-30 січня 2009 року повідомив виконуючий обов’язки голови Антимонопольного комітету України Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він нагадав, що справу за фактом стрімкого підвищення цін на лікарські засоби АМК розслідує з жовтня минулого року. «Якщо в ході розслідування будуть виявлені компанії, безпосередньо причетні до дій, котрі АМК розглядає як такі, що містять ознаки порушення законодавства про конкуренцію, вони можуть бути покарані стягненням з них до 10 відсотків річної виручки», — наголосив О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він повідомив, що розслідування на сьогодні виявило сім великих фармацевтичних компаній, які АМК підозрює в необґрунтованому підвищенні цін. «Це ТОВ «БаДМ», СП «Оптима-фарм ЛТД», ТОВ ВВС ЛТД, ЗАТ «Альба Україна», ТОВ «Вента» ЛТД, ТОВ «Аптека-Біокон», ТОВ «Інтерфарм». У їхніх діях ми вбачаємо ознаки порушення законодавства», — сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Водночас, додав він, під час розслідування АМК виявив ще низку компаній, які є потенційними суб’єктами відповідальності. «Тактика і стратегія розслідування не дозволяють мені назвати всі його параметри до кінця. Як тільки вийдемо на наступний етап розслідування, одразу повідомимо, яких результатів досягли і в чому полягають дії АМК», — сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

При цьому він запевнив, що розслідування не припиниться, доки не буде доведено, що ціни на ліки в роздрібній мережі є економічно обґрунтованими. «Мета, яку ставить перед собою Антимонопольний комітет, — навести порядок на цьому ринку. Як це ми зробили на ринку олії. Рік тому там панував справжній безлад. Сьогодні цей ринок повністю контролює держава», — підкреслив в.о. голови АМК.