28 січня київські медики страйкуватимуть

У середу, 28 січня, в усіх медичних закладах Києва відбудеться масовий попереджувальний страйк з вимогою до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вирішити питання із заборгованістю з заробітної плати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ з посиланням на інформацію народного депутата від Блоку Андрія ПАВЛОВСЬКОГО, відповідне рішення було прийняте на позачерговій конференції Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я.

За словами депутата, лікарі терміново зібрались, оскільки уже протягом двох місяців адміністрація Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не виплачує київським медикам заробітну плату.

«Більше того, протягом цього часу не було жодного фінансування щодо самих невідкладних витрат: на ліки, медичні інструменти та інше. Доходить до того, що лікарі приносять пацієнтам з дому поїсти, лікарням немає чим годувати хворих», - наголосив депутат.

«Замість того, щоб вирішувати питання заборгованості перед медиками, адміністрація Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО видає розпорядження щодо обов’язкового проходження керівниками медичних закладів детектора брехні», - повідомив А.ПАВЛОВСЬКИЙ, додавши при цьому, що це є порушенням закону та принижує людську гідність головного лікаря та його заступників.

Крім того, зазначив А.ПАВЛОВСЬКИЙ, іншим розпорядженням територіального медичного об’єднання від головних лікарів вимагають запропонувати свою тарифну сітку вартості за надання медичних послуг. «Це є порушенням Конституції України, яка гарантує надання безкоштовних медичних послуг», - наголосив він.

«Пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ігнорує протести прокуратури і надалі продовжує вимагати від медиків, щоб вони надавали платні послуги і розробляли пропозиції щодо розцінок на медичне обслуговування», - обурився депутат.