Відомча медицина поступово інтегрується в загальну систему охорони здоров’я - МОЗ

В Україні, відомча медицина буде інтегрована в загальну систему охорони здоров’я.

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Як поінформували УНІАН у МОЗ, у розвинених країнах працює система національної страхової медицини, кошти йдуть не на утримання відомчих закладів, а за послуги. Коли треба покрити додаткові послуги для певної категорії, зокрема, військових чи державних службовців, роблять окремі страхові програми

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк зазначив, що відомства самостійно ухвалюватимуть рішення, чи хочуть вони й надалі зі своїх бюджетів утримувати медичні заклади.

«Нова економіка охорони здоров’я після реформи, коли ми перейдемо на принцип національного солідарного страхування, буде підштовхувати до інтеграції відомчих закладів у загальну мережу. Окремі відомства вже діють на випередження, наприклад, «Укрзалізниця», яка почала цей процес. Вони планують робити окремі програми для своїх працівників, але заклади утримувати не хочуть. І це правильний підхід. Як тільки буде запроваджена страхова медицина у 2019 році, ці процеси підуть активніше. Відомства побачать, що неефективно утримувати лікарні, набагато вигідніше витрачати кошти на послугу», - сказав Ковтонюк.