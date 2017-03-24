Кабмін спростив процедуру нарахування субвенції для швидкої медичної допомоги



Міністерство охорони здоров’я розробило зміни до урядової постанови, які дозволять уникнути щорічного затвердження змін до Порядку та умов використання коштів відповідної субвенції, передбаченої на «швидку допомогу».

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, дію відповідної постанови подовжено на 2017 рік та подальші роки вже без потреби щороку затверджувати Кабміном зміни до 210-ої постанови. Це допоможе уникнути зайвої бюрократії у процесі забезпечення «швидкої» необхідними медикаментами та медвиробами.

Нагадаємо, 5 березня 2012 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову №210 якою затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги. Проте оскільки порядок та умови надання субвенції залежать від прийнятого державного бюджету, щороку Кабмін повинен був голосувати за зміни до постанови, аби продовжити її дію на наступний бюджетний рік.