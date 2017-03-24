В Україні щороку туберкульоз діагностується у понад 30 тисяч осіб.

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Про це голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець повідомила на прес-конференції в УНІАН з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, що відзначається сьогодні.

За її словами, найвищі показники захворюваності на туберкульоз зареєстровано в Одеській області - 123,8 на 100 тисяч населення, Херсонській (106,1), Дніпропетровській (99,6) та Кіровоградській (92,3) областях, найнижчі – у Тернопільській (50,1), Харківській (53,4), Луганській (53,8), Чернівецькій (54,6) областях та Києві (53,9).

«Щорічно в середньому у 30 тисяч українців діагностується туберкульоз. Близько 6 тисяч помирають через цю хворобу, стільки ж стає інвалідами. Водночас кількість нових випадків туберкульозу в Україні за останні 10 років знижується. У 2015 році захворюваність на ТБ, що включає нові випадки і рецидиви, серед усього населення України становила 70,5 на 100 тис. населення (в 2014 – 71,2). Також показник поширеності на всі форми активного туберкульозу, порівняно з 2014 роком, знизився на 6,1% (з 90,2 на 100 тис. у 2014 р. до 84,7 на 100 тис. у 2015 р.)», - зазначила Богомолець.