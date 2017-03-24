Понад 70% хворих на туберкульоз в Україні - особи працездатного віку

В Україні 77% хворих на туберкульоз є особами працездатного віку - 18-54 років.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець повідомила на прес-конференції в УНІАН з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, що відзначається сьогодні.

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«Вікова група 25-44 роки складає 52,5%, що свідчить про високий соціальний вплив та економічне навантаження, спричинене туберкульозом», - сказала Богомолець.

Вона також підкреслила, що Україна є однією з п’яти країн з найвищим рівнем захворюваності на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) у Східній Європі та Центральній Азії.

«За результатами дослідження, поширення мультирезистетного туберкульозу серед нових випадків та випадків повторного лікування складають відповідно 24,1% і 58,1%. Особливо загрозливим є несвоєчасне звернення хворих за медичною допомогою, пізнє виявлення туберкульозу та поєднання форм ВІЛ/ТБ, що обумовлює високий рівень смертності та є результатом відсутності комплексного підходу до поєднання профілактичних та лікувальних програм на державному і регіональному рівнях в єдину дієву систему протидії», - наголосила Богомолець.

Народний депутат також підкреслила, що особливої уваги вимагає проблема контролю рівня захворюваності на туберкульоз серед внутрішньо переміщених осіб.

«До воєнних дій на сході країни в Донецькій та Луганській областях було зосереджено до 15% від усіх хворих на туберкульоз. За 2013-2016 роки серед внутрішньо переміщених осіб зареєстровано 904 пацієнти, хворих на туберкульоз, серед них з мультирезистетною формою - 325 осіб (36%), з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ - 254 (28,1%) пацієнта», - сказала Богомолець.

Вона також акцентувала, що протоколи надання медичної допомоги хворим на туберкульоз оновлено, вони відповідають міжнародним рекомендаціям та пройшли оцінку ВООЗ.

«В Україні у 2012-2016 роках діяла загальнодержавна соціальна цільова програма протидії туберкульозу. Зараз розроблено проект концепції Програми на 2017-2021 роки та Загальнодержавної програми по боротьбі з туберкульозом на 2017-2021 роки. Упродовж 2001-2016 років Глобальний фонд з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією надав Україні понад 521,3 млн доларів США на реалізацію програм з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Щорічно з державного бюджету України виділяються кошти на закупівлю лікарських засобів для лікування хворих на туберкульоз, зараз закупівля цих препаратів здійснюється через міжнародні організації, потреба забезпечується майже у повному обсязі - на 96,3%. Потреба на 2017 рік складає 573 568,3 тис. грн, фактично передбачено державним бюджетом - 552 482,5 тис. грн», - повідомила Богомолець.

Вона закликала народних депутатів долучитися до боротьби з епідемією туберкульозу в Україні.

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«Я, як представник українського парламенту, вже долучилася до світової кампанії з протидії та профілактики туберкульозу - Глобального Кокусу, підписавши Барселонську декларацію, та закликала усіх народних депутатів України приєднатися до цієї міжнародної ініціативи. Глобальний Кокус з туберкульозу - масштабний міжнародний рух парламентаріїв, прихильних боротьбі з туберкульозом, створений у 2014 році. Унікальна світова мережа Кокусу об’єднує понад 1 тис. 400 парламентаріїв зі 130 країн світу. Мета об’єднання - посилення відповіді на епідемію туберкульозу на національному, регіональному, континентальному та глобальному рівнях», - сказала Богомолець.

За її даними, в Україні щороку туберкульоз діагностується у понад 30 тисяч осіб.