Кабмін очікує на рішення коаліції щодо призначення очільника МОЗ – Гройсман

Кабінет міністрів України очікує на рішення парламентської коаліції щодо призначення міністра охорони здоров'я і готовий призначити кандидата одразу після досягнення компромісу в цьому питанні.

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Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на питання народного депутата щодо призначення глави МОЗ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю КМУ.

"Ми розпочали консультації, консультації тривають. Як тільки коаліція визначиться, я обов'язково виконаю свій обов'язок", - запевнив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, до квітня 2016 року МОЗ очолював Олександр Квіташвілі.

27 липня 2016 року Кабмін поклав виконання обов'язків міністра охорони здоров'я з 1 серпня на Уляну Супрун.

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Гройсман заявляв, що будуть проведені політичні консультації щодо призначення міністра охорони здоров'я, а також, що нова команда МОЗ на чолі з Супрун є абсолютно некорумпованою і здатна провести необхідні в системі зміни.

Сама Супрун стверджувала, що на неї чинять тиск противники реформ у медицині.