МВС дозволили встановлювати тарифи на платні послуги у відомчих лікарнях
16:47, 24 березня 2017Країна
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Текст відповідної постанови від 22 березня 2017 р. № 170 оприлюднено на Урядовому порталі.
МВС зможе встановлювати тарифи на медпослуги у своїх лікарнях / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України прийняв рішення про надання повноважень Міністерству внутрішніх справ встановлювати тарифи на платні послуги, що надаються відомчими закладами охорони здоров'я.
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Текст відповідної постанови від 22 березня 2017 р. № 170 оприлюднено на Урядовому порталі.
Документом передбачається, що за погодженням з Мінфіном МВС встановлює граничні розміри плати за проживання в гуртожитках системи міністерства; встановлює тарифи на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС.
Передбачається, що це сприятиме покращенню матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я МВС.
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