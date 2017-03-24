МВС дозволили встановлювати тарифи на платні послуги у відомчих лікарнях

16:47, 24 березня 2017
Країна
181

Текст відповідної постанови від 22 березня 2017 р. № 170 оприлюднено на Урядовому порталі.

Фото УНІАН

Кабінет міністрів України прийняв рішення про надання повноважень Міністерству внутрішніх справ встановлювати тарифи на платні послуги, що надаються відомчими закладами охорони здоров'я.

Читайте такожВідомча медицина поступово інтегрується в загальну систему охорони здоров'я - МОЗ

Текст відповідної постанови від 22 березня 2017 р. № 170 оприлюднено на Урядовому порталі.

Документом передбачається, що за погодженням з Мінфіном МВС встановлює граничні розміри плати за проживання в гуртожитках системи міністерства; встановлює тарифи на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС.

Передбачається, що це сприятиме покращенню матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я МВС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #МВС#Кабмін#відомча медицина