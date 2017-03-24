МВС дозволили встановлювати тарифи на платні послуги у відомчих лікарнях

Кабінет міністрів України прийняв рішення про надання повноважень Міністерству внутрішніх справ встановлювати тарифи на платні послуги, що надаються відомчими закладами охорони здоров'я.

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Текст відповідної постанови від 22 березня 2017 р. № 170 оприлюднено на Урядовому порталі.

Документом передбачається, що за погодженням з Мінфіном МВС встановлює граничні розміри плати за проживання в гуртожитках системи міністерства; встановлює тарифи на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС.

Передбачається, що це сприятиме покращенню матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я МВС.