Столичні лікарні відключать від водопостачання?

Прокуратура вживе максимум заходів в разі відключення Київ. 26 січня. УНІАН. Столична прокуратура обіцяє вжити максимум заходів, використовуючи покладені на неї повноваження, в разі, якщо у вівторок буде відключено водопостачання в київських лікарнях.

Про це УНІАН заявив прокурор м. Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

За його словами, такі дії «це є прямим порушенням закону. Не можна відключати від водопостачання заклади охорони здоров’я».

При цьому він висловив впевненість, що таких дій з боку відповідних структур не станеться.

Є.БЛАЖІВСЬКИЙ також нагадав, що наприкінці минулого тижня Київська прокуратура офіційно вже попередила «Київенерго» та водоканал про те, що відключати заклади охорони здоров’я законом категорично заборонено.

Водночас, як стало відомо УНІАН, в окремих столичних лікарнях лікарі занепокоєні через можливість відключення водопостачання і радять родичам хворих запасатися водою.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня «Київенерго» заявило про початок відключення найбільших боржників за теплову та електричну енергію.

23 січня енергетична компанія також офіційно попередила керівництво ВАТ АК "Київводоконал" про припинення електропостачання з 10.00 27 січня.

За даними “Київенерго”, борг ВАТ "АК "Київводоканалу" на кінець 2008 року становив 412, 392 млн. грн. За перші тижні нового року компанією спожито електроенергії на загальну суму 19 млн. грн., при цьому сплачено лише 1 млн. грн., що становить 5%.