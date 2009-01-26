Волинь: 2009 - Рік допомоги людям з вадами зору

На Волині 2009 рік оголошено Роком допомоги людям з вадами зору.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації Микола РОМАНЮК.

Як зазначив губернатор сьогодні на оперативній нараді, відповідне рішення прийнято з метою вирішення проблем незрячих, посилення соціального захисту осіб з вадами зору, забезпечення функціонування обласного центру реабілітації інвалідів зору.

Розпорядженням затверджено перелік заходів, які сприятимуть вирішенню проблем осіб з вадами зору. Зокрема, буде забезпечено виконання Програми соціального захисту населення Волинської області на 2008 - 2009 роки в частині надання фінансової підтримки обласному центру реабілітації інвалідів зору для здійснення статутної діяльності. Інваліди по зору матимуть можливість їздити на міжміських та міжобласних маршрутах на пільгових умовах. В разі необхідності стаціонарного та амбулаторного лікування, вони забезпечуватимуться безкоштовними ліками. Безоплатно надаватимуться і рецепти для придбання крапель для очей. Крім того, в області вивчать потребу в забезпеченні осіб з вадами зору штучними кришталиками та передбачать кошти для їх придбання.

З метою надання дітям-інвалідам освітніх послуг спільно з первинними організаціями УТОС буде проводитися активна інформаційно-роз`яснювальна робота щодо умов навчання у Крупівському навчально-реабілітаційному центрі для дітей з вадами зору. Протягом першого півріччя 2009 року вищеназваний навчальний заклад за рахунок коштів, що спрямовуються на освітні заходи, забезпечать спеціальним комп`ютерним обладнанням. Найближчим часом вирішать питання придбання спеціалізованої літератури для потреб незрячих.