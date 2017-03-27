Червоний Хрест направив до окупованих районів Донбасу гуманітарну допомогу
10:33, 27 березня 2017Країна
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Транспортні засоби перевозили для мешканців Донецької області продукти харчування та медикаменти.
Транспортні засоби привезли для жителів Донеччини продукти харчування і медикаменти / REUTERS
Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповані території Донецької області 123 тонни гуманітарної допомоги.
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Як повідомляє Держприкордонслужба, через КПВВ «Новотроїцьке» на в'їзд на неконтрольовану територію проїхали 7 вантажних автомобілів від МКЧХ.
Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продукти харчування та медикаменти загальною вагою 123 тонни.
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