Червоний Хрест направив до окупованих районів Донбасу гуманітарну допомогу

Транспортні засоби перевозили для мешканців Донецької області продукти харчування та медикаменти.

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповані території Донецької області 123 тонни гуманітарної допомоги. Читайте такожВ Україні через конфлікт на Донбасі понад 3,8 млн людей потребують гуманітарної допомоги – ООН Як повідомляє Держприкордонслужба, через КПВВ «Новотроїцьке» на в'їзд на неконтрольовану територію проїхали 7 вантажних автомобілів від МКЧХ. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продукти харчування та медикаменти загальною вагою 123 тонни.

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