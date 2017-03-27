У 13 областях України зростають показники захворюваності на туберкульоз

Як повідомили УНІАН у МОЗ, туберкульоз на глобальному рівні входить до першої десятки причин смерті.

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За словами заступника директора Інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Василя Мельника, в Україні у минулому році показники захворюваності на туберкульоз знизилася.

"Проте, на тлі загального спаду, в 13 областях відбулося зростання. Основні виклики епідемії туберкульозу – забезпечити ефективність і безперервність лікування та вчасно виявляти захворювання", - зазначив Мельник.

Як поінформували у відомстві, протягом минулого року в світі захворіли близько 10 мільйонів, майже 2 мільйони померли. У Європейському регіоні рівень захворюваності знижується щорічно приблизно на 4,3% – це найшвидше зниження серед усіх регіонів.