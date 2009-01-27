Найпитущіша нація в Центральній Європі

Чехи названі найбільш питущою нацією в Центральній Європі. На кожного середньостатистичного мешканця республіки, включаючи немовлят, щорічно припадає 170 літрів випитого пива, 19 літрів вина та більше 8 літрів міцних алкогольних напоїв.

350 000 громадян Чехії залежні від алкоголю. Для країни, населення якої складає менше 10,5 млн громадян, це дуже високі показники, підкреслюють наркологи.

Найпоширенішим алкогольним напоєм в республіці є пиво. Воно найбільш цінується чоловіками, в той час, як жінки, згідно зі статистикою, надають перевагу вину.

Експерти вважають, що однією з основних причин популярності пива серед чеського населення є його відносно низька, порівняно з західноєвропейськими країнами, ціна у роздрібній мережі та закладах громадського харчування.

Алкоголь є причиною смерті 5 000 осіб щорічно, а у 8 000 провокує виникнення серйозних захворювань.

NEWSru.com