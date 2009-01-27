”Віденські” сосиски: ГМО, стафілокок і кишкова паличка

У одній з передач "Знаку якості" журналісти програми перевіряли якість саме цього продукту. Як повідомляє прес-служба телеканалу "Інтер, "Віденські" сосиски шокують вмістом генетично модифікованої сої, стафілокока і кишкової палички!

Згідно з технічними умовами, віденські сосиски виготовляють з м`яса, води і спецій. Нічого іншого в їх складі не повинно бути.

Насправді сосиски - це ті ж варені ковбаси, тільки меншого розміру. Та і технологія їх приготування мало чим відрізняється.

Спочатку із заздалегідь очищених від сухожиль, хрящів і дрібних кісток м`яса готують фарш. На етапі засолу в нього додають нітрат натрію для стабілізації кольору - інакше сосиски будуть не рожевими, а коричневими.

Під час подрібнення м`ясо, згідно рецептурі, змішують з іншими компонентами. Наступний етап - наповнення оболонок. Після цього сосиски обсмажують. При цьому оболонка підсушується, стає стерильною, фіксується форма виробів і зникає неприємний сирий запах.

Слідом за обжарюванням йде процес варки сосисок. Цей етап має вирішальне значення для формування остаточного смаку і запаху, а також стійкості виробів під час зберігання. Варто мати на увазі, що сосиски - продукт, який швидко псується. Несвіжі сосиски мають вологу, липку оболонку, покриту слизом або цвіллю.

Для тестування в програмі "Знак якості" були відібрані торгові марки ТМ "Ятрань", ТМ "ВМК", ТМ "Тульчин", ТМ "Наталі" і ТМ "Алан"

Нарешті ми дізналися, що насправді містять в собі сосиски "Віденські". Фізико-хімічний аналіз встановив, що майже у всіх зразках є генетично модифікована соя.

Виключення - лише продукція "Ятрань", до неї ніяких претензій не немає.

Марки "ВМК" і "Наталі" не відповідають нормам по кількості мікроорганізмів.

Така ж картина з сосисками "Тульчин" - у них до того ж виявлені бактерії групи кишкової палички.

У ТМ "Алан" до цього, м`яко кажучи, вражаючого списку додається ще один украй небезпечний показник - золотистий стафілокок.

Програма "Знак якості" створюється без підтримки рекламодавців на кошти телеканалу "Інтер". Програма створюється за підтримки Держспоживчстандарту України.

Хімічну експертизу проводять в лабораторії Укрметртестстандарта, фахівці якої дають висновків у вигляді протоколу досліджень.

life.pravda.com.ua