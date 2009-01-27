Педіатри ставлять під сумнів користь фолієвої кислоти

Діти з діагностованими випадками запалення кишечника мають вищі концентрації фолієвої кислоти в крові, згідно дослідженню Каліфорнійського університету. Отримані результати ставлять під сумнів теорію про те, що маленькі пацієнти з кишковими хворобами, включаючи виразковий коліт і хворобу Крона, схильні до дефіциту фолату. Запальні процеси в кишечнику спостерігаються у дітей різного віку і викликають болі в животі, діарею, підвищення температури, кровотечу і нестачу поживних речовин в організмі.

В обстеженні були зміряні концентрації кислоти в крові дітей і підлітків від 5 до 17 років. У здорових дітей показники фолату в червоних кров`яних клітинах були на 19% нижче. Педіатри вважають, що для підтримки нормальної роботи кишечника і запобігання шлунково-кишковим проблемам у дітей необхідно регулювати рівні фолату. Брак фолату або фолієвої кислоти може мати декілька причин: погане всмоктування вітаміну через кишковий тракт, неправильну взаємодію ліків, низьке дієтичне споживання поживних елементів. Як пояснюють гастроентерологи, фолієва кислота, водорозчинна форма вітаміну B, дозволяє проводити і підтримувати роботу нових клітин.

Фолієва кислота є в зелених овочах, ріпі, шпинаті, цитрусових і різноманітних бобах.

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