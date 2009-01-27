Кращий спосіб очищення організму

Очищення організму останнім часом все більше входить в моду. У приватних медичних центрах вам запропонують за кругленьку суму звільнити від шлаків печінку або кишечник чи провести очищення крові за допомогою спеціальної апаратури. Народні цілителі рекомендують чистити органи за допомогою спеціальної овочевої дієти. А що говорить "справжня" наукова медицина?

Прихильники "шлакової" теорії стверджують, що в результаті життєдіяльності організму в ньому накопичуються відходи і шкідливі речовини, які порушують механізм роботи живих клітин і розкладають їх. Унаслідок чого клітини перероджуються, відбувається отруєння внутрішніх органів, крові і лімфи, а іноді розвиваються пухлини.

Щоб цього не відбулося, організм треба регулярно "очищати". Проте медики сумніваються в ефективності подібних процедур і вважають теорію накопичення шлаків абсурдною – перш за все тому, що поняття "шлаки" в медицині як такого не існує. Всі "зайві" речовини, "сміття", видаляються з організму через пряму кишку. Інша справа, що в організмі може з`явитися надлишок деяких натуральних речовин – звідси і проблеми з ожирінням, підвищеним цукром або відкладенням солей.

Та все ж організм треба "чистити", виводячи надмірну кількість жирів і солей, а також токсини, що потрапили з їжею. Як? У наших предків був прекрасний засіб від всіх хвороб – парна. Варто було людині захворіти, як його рідні топили "лазню", і – простуду, а то і що серйозніше як рукою знімало!

Нічого дивовижного в цьому не немає. Як правило, в колишні часи люди вели достатньо рухливий спосіб життя – адже у них не було комп`ютерів і мобільників. Селяни цілий день клопоталися по господарству, що стимулювало підвищене потовиділення. Разом з потінням з тіла виходив і надлишок речовин, який міг стати причиною різних недуг. Потім вони милися в лазні і поповнювали втрату рідини. Таким чином, організм природним чином оздоровлювався.

Що можна порадити нашим сучасникам? В першу чергу – банні процедури слід суміщати з фізичною активністю. Заняттям спортом необхідно приділяти щодня по 30 - 60 хвилин. Особливо корисні вправи з гантелями та іншими важкими предметами. При цьому баню або сауну потрібно відвідувати по 2-3 рази на тиждень, хоча б на період "очищення" - звичайно це 2-3 тижні. Але якщо у вас проблеми з серцем або судинами, то будьте обережніше з тепловими процедурами.

Якщо у вас немає можливості ходити в лазню, її можна замінити щоденними гарячими ваннами. Але пам`ятайте, що склад звичайної водопровідної води часто залишає бажати кращого. Не упевнені в її якості – встановіть спеціальні фільтри або користуйтеся водою з чистого джерела.

Водні процедури бажано проводити відразу після фізичних навантажень. Старайтеся, щоб організм втратив якомога більше рідини разом з потом – це піде вам тільки на користь.

"Правда.Ру"