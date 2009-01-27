Лікарні Києва мають щодня збирати з хворих не менше 240 грн

У Києві Головне управління охорони здоров’я, попри припис прокуратури, зобов’язало поліклініки брати з пацієнтів гроші за лікування,заявляють у Блоці Віталія Кличка.

Як повідомили УНІАН в прес-службі фракції Блоку Кличка в Київраді, цю плату називають «добровільним спонсорським внеском», при цьому щодня кожен медичний заклад повинен «заробити» не менше 240 гривень. Така інформація надходить до депутатів Блоку Кличка від лікарів.

Як зазначають у блоці, всі державні програми, за якими пацієнти отримували безкоштовну медичну допомогу, в окремих лікарнях стали платними. Йдеться про лікування хворих на діабет, епілепсію, хворобу Паркінсона тощо. Щодня пацієнти, як інформують у блоці, вимушені залишати в лікарнях до 500 грн.

Критична також ситуація з медпрепаратами. Депутати Блоку Кличка наголошують, що з жовтня минулого року лікарні закупали їх в борг під гарантії управління охорони здоров’я. На сьогодні борг лише одного міського Центру ендокринології становить 3 млн. грн. Оскільки управління з боргами досі не розрахувалося, аптеки лікарням медпрепарати продавати припинили, йдеться у повідомленні.

У Блоці Кличка зазначають, що також ростуть борги із зарплати. Так, за даними блоку, попри заяви керівника управління охорони здоров’я Людмили КАЧУРОВОЇ, що «всі проблеми вигадані», медперсонал 5-ти з 6-ти поліклінік Шевченківського району столиці з листопада минулого року працює безоплатно. Схожа ситуація й у поліклініках інших районів Києва.

Щодо того, що мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє збільшити в 5-10 разів зарплати лікарям завдяки впровадженню платних послуг, а самі медичні заклади привести до належного стану, у Блоці Кличка зауважили: «Міська влада сама породила таку розруху в медичній сфері. До неї призвели мільйонні премії перед виборами та критичне недофінансування галузі з вересня минулого року. Тож влада сама має проблеми ці вирішувати, а не перекладати їх на плечі простих людей».

Як повідомляв УНІАН, 21 січня прокуратура Києва поінформувала, що внесла припис Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ на проект розпорядження від 23 грудня 2008 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються лікувально-профілактичними державними і комунальними закладами охорони здоров’я». Прокуратура вимагає від мера столиці усунути виявлені порушення та привести рішення у відповідність до вимог постанови Кабінету міністрів України від 17 вересня 1998 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», перелік платних послуг, що надається лікувально-профілактичними державними і комунальними закладами охорони здоров’я.

Як з’ясувалося, до переліку платних послуг, що надаються лікувально-профілактичними закладами столиці, фактично включено лікувально-медичну, профілактичну та інші види медичної допомоги, яка у таких закладах повинна надаватися безоплатно.

Більше того, як заявляють у прокуратурі, проектом розпорядження не враховано інтереси соціально незахищених верств населення та пільгових категорій громадян.

Довідка УНІАН. Проектом регуляторного акта, підготовленого Головним управлінням КМДА з питань цінової політики “Про встановлення тарифів на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров’я (від 26.12.2008)” пропонується встановити тарифи на платні послуги, що їх надають: Київський міський психоневрологічний диспансер № 3; Центральна районна поліклініка Голосіївського району м.Києва; Київська міська наркологічна клінічна лікарня «Соціотерапія»; Київський міський центр судово-психіатричної експертизи; Київська міська студентська поліклініка та Київський міський консультативно-діагностичний центр.

Документ оприлюднено на сайті міської влади, згідно з законодавством, для ознайомлення та внесення пропозицій та зауважень від жителів столиці і фахівців.