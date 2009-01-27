Вітамін D запобігає розвитку хвороби Альцгеймера

Вітамін D, що міститься в рибі і виробляється організмом після перебування на сонці, може допомогти запобігти старечому слабоумстві.

До такого висновку прийшли американські та британські вчені з Мічиганського та Кембриджського університетів, проаналізувавши стан здоров`я 2 тисяч чоловік у віці від 65 років і старше.

Виявилося, що учасники дослідження, в організмі яких був підвищений вміст вітаміну D, вдвічі менше схильні до ризику порушення процесів мислення.

Вчені виявили, що зі зниженням кількості вітаміну D в організмі ймовірність погіршення уваги і розладів пам`яті підвищується.

Лабораторні дослідження і раніше пов`язували вживання вітаміну D з поліпшенням уваги і процесів пам`яті.

Вітамін D, що перешкоджає руйнуванню кісткової системи та вимиванню з кісток кальцію, міститься в жирній рибі, яйцях і продуктах, збагачених вітаміном D штучно: молоці, злаках і соєвих напоях.

Організм також виробляє вітамін D після перебування на сонці, однак з віком ця здатність знижується.

"Отримання достатньої кількості вітаміну D для тих, хто живе в країнах з довгими зимами, може стати справжньою проблемою. Особливо серйозною вона може стати для людей похилого віку, організм яких виробляє менше вітаміну D після сонячних ванн", - сказав доктор Ян Ленг, який брав участь у дослідженні.

Британські вчені вважають, що одним із способів запобігання старечому слабоумству може бути роздача пенсіонерам препаратів з вмістом вітаміну D.

У британському Товаристві боротьби з хворобою Альцгеймера знаходять цікавими результати дослідження, але вважають, що повністю вплив вітаміну D на організм ще не вивчено.

"Деякі дослідження підтверджували, що у людей, які страждають на слабоумство, був знижений рівень вітаміну D в крові. Однак незрозуміло, сталося це до чи після розвитку захворювання", - вважає доктор Сюзанн Соренсен з Товариства боротьби з хворобою Альцгеймера.

BBCrussian.com