У США жінка народила вісім здорових близнюків

Мешканка Південної Каліфорнії стала другою жінкою в світі, яка народила відразу вісьмох здорових дітей.

Самі пологи тривали лише п`ять хвилин. Маса новонароджених - шести хлопчиків і двох дівчаток - від 0,82 до 1,54 кг, повідомляє АР.

"Це просто диво, - говорить лікар Карен Мейплс, співробітниця клініки Kaiser Permanente в місті Беллфлауер. - Всі вісім дітей почувають себе абсолютно нормально".

Як заявив журналістам один з приймаючих пологи лікарів Гарольд Генрі, "вся вісьмерня кричала і активно дригала ніжками".

Мати новонароджених побажала приховати від журналістів яку-небудь інформацію про себе.

Відзначимо, цей випадок став другим за всю історію медицини. Вперше жінка народила вісім дітей в госпіталі американського міста Х`юстон в 1998 році. Тоді шість дівчаток і два хлопчики з`явилися у 27-річної Нкем Чукву - дружини іммігранта з Нігерії. Одна дитина померла через тиждень, а інші сім в минулому грудні разом відсвяткували своє десятиліття.

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