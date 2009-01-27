До лікарень Києва Черновецький долучив і зоопарк

Київський зоопарк переведений в перелік медичних установ. За словами голови комісії Київради з питань культури і туризму Олександра Бригінця, відповідне рішення ухвалила Київрада.

Політик вважає, що таке рішення було обумовлене бажанням мера Леоніда Черновецького передати бюджет зоопарку одному з наближених заступників.

«У Києві дорогами керують банкіри, а культурою тепер керуватимуть медики. Частина грошей, виділених на культуру, розподілятимуть медичні працівники. Але не на шприци і бинти. Вони керуватимуть найбільшим закладом культури Києва, яке тепер фактично стає найбільшою київською лікарнею. Йдеться про зоопарк», - розповідає він в своєму листі.

«Цікаво, у інших закладів охорони здоров`я вже всі проблеми вирішені? Або Черновецький вирішив, що медикам свої сили краще витрачати не на лікування наших улюблених бабусь, а на впорядкування парка і прибирання після тварин» - ставить риторичне питання Бригінець.

Політик стверджує, що перевівши зоопарк в число медичних установ, Київрада перетворила його, таким чином, в найбільший медичний заклад країни, а може і Європи. «Як відомо, у всьому світі зоопарки, залежно від їх видів, належать до закладів екології або культури. У нас же, чомусь, вирішили прирівняти його до лікарень. Припускаю, що причиною став бюджет зоопарку, який вирішили віддати під контроль заступникові Черновецького», - вважає Бригінець.

«Все б нічого, але фінансувати зоопарк продовжуватимуть по графі культура. Таким чином, гроші, передбачені на культуру, розподілятимуть люди в білих халатах», - стверджує голова комісії Київради з питань культури і туризму.

«Втім, кияни вже давно звикли до дурних, безглуздих, смішних нововведень київської влади. Слава Богу, поки не дійшло до того, що в театрах відкриють притулки для тварин, а акторів відправлять працювати санітарами», - підсумував Брігинец.

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