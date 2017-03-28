Малопотужні лікарні у регіонах перепрофілюють - МОЗ

Аналіз обсягу та якості реальних медичних послуг повинен спонукати громади до перепрофілювання малопотужних лікарень, аби забезпечити їх роботу в єдиній системі госпітального округу та з врахуванням принципу оплати за конкретну медичну послугу.

Читайте такожМВС дозволили встановлювати тарифи на платні послуги у відомчих лікарнях

Як наголосив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, після впровадження реформи медичний заклад отримуватиме певний дохід.

«Ми переходимо в систему господарського права, коли держава в межах гарантованого пакету медпослуг виступатиме замовником, а медзаклад – постачальником. На сьогодні, майже всі лікарні перебувають у власності громад, тому й утримання їх – зона відповідальності місцевої влади. Після впровадження реформи медичний заклад отримуватиме певний дохід, в тому числі і від Національної служби здоров’я, і з цього доходу він повинен передбачити кошти на утримання. Тарифи на медичні послуги будуть такі, щоб всі операційні видатки на надання послуг були забезпечені. Але крім того, громада може додатково допомагати в оснащенні лікарні чи закупівлі необхідного обладнання», – зазначив Ковтонюк.

Він підкреслив, що держава замовлятиме послуги лише в тому медичному закладі, де вони відповідатимуть належному базовому рівню якості.

Читайте такожКабмін очікує на рішення коаліції щодо призначення очільника МОЗ – Гройсман

"У випадку, коли в районній лікарня приймають 10 пологів на місяць, послугу замовляти і оплачувати не будуть, оскільки фах лікарів може становити загрозу життю матері і дитини. Неухвалення плану розвитку госпітального округу ніяк не вплине на державне замовлення послуг. Але це вплине на розвиток громади, адже інвестиції в інфраструктуру повинні спрямовуватись в мережу. Не в кожен заклад окремо, а в сплановану мережу, яка є закінченим циклом стаціонарних послуг. Тому ті інвестиції, які виділятиме уряд та іноземні інвестори, будуть давати виключно під мережу. Якщо якась громада не підтримує створення мережі, то вона зі свого бюджету сама інвестуватиме у заклад», - сказав Ковтонюк.