В Австралії знижено ціни на препарати для лікування тяжких захворювань

Уряд Австралії домовився з виробниками про зниження вартості 1,1 тис. лікарських препаратів, включених в програму надання державою знижок на медикаменти (Pharmaceutical Benefits Scheme), пише The Pharma Letter.

Читайте такожВ Індії з'явиться електронна система контролю обігу лікарських засобівЗавдяки досягнутим угодам, з початку квітня 2017 року жителі Австралії зможуть скоротити витрати на рецептурні препарати для лікування хвороби Паркінсона, депресії, раку молочної залози, екземи, псоріазу, гіперліпідемії та інших захворювань.

За рік уряд Австралії витрачає близько 10 млрд австралійських доларів (7,65 млрд доларів США) на програму надання знижок на рецептурні ЛЗ. Найбільш дорогими препаратами, що входять в програму є Харвони (ледипасвир і софосбувир) вартістю 358 млн австр.доларів, Хуміра (адалімумаб) – 335 австр.доларів і Луцентис (ранибизумаб) – 217,8 млн австр.доларів.