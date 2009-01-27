В Україні запровадять єдиний номер екстрених служб

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій має намір до 2012 року запровадити в Україні єдиний номер для виклику екстрених служб 112.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник міністра МНС Валерій ТРЕТЬЯКОВ на прес-конференції.

Зокрема, за його словами, на запровадження номеру 112 відповідною державною програмою передбачено витратити 625 млн. грн.

За словами В.ТРЕТЬЯКОВА, у 2010 році цей номер буде запроваджено у містах, які прийматимуть матчі Євро-2012, а до 2012 року він буде діяти на території всієї України.

На сьогодні, за словами В.ТРЕТЬЯКОВА, розроблено й затверджено технічні вимоги і положення, а також напрацьовано зміни до законодавства. Крім цього, на сьогодні вирішується питання з Міністерством транспорту і зв’язку та «Укртелекомом» щодо запровадження номеру 112, оскільки це потребує серйозного обладнання, сказав він.

За словами заступника міністра, пілотні проекти служби 112 уже діють у Харкові та Львові.

В.ТРЕТЬЯКОВ зазначив, що за цим єдиним номером людина може зателефонувати, повідомити про надзвичайну ситуацію, а диспетчери переадресують її тим службам, які повинні на неї відреагувати.