Ізраїль допоможе в реабілітації поранених в АТО українських військовослужбовців

Ізраїль надасть Україні допомогу у реабілітації поранених в АТО українських військовослужбовців.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 28 березня, в Харкові заявив посол Ізраїлю в Україні Еліав Білоцерківський у ході спільного брифінгу з міністром соціальної політики Андрієм Ревою під час відвідування українського науково-дослідного інституту протезування.

«В Ізраїлі, напевно з недуже гарних причин є дуже великий досвід саме реабілітації. Немає нічого більш важливого або священного, чим повертати людям те, що вони втрачають під час захисту своєї держави», - сказав посол.

Він підкреслив, що з Ізраїлю в Харків прибудуть експерти з одного з найбільших медичних центрів. Фахівці вивчать можливості українських протезистів та реабілітологів та з рештою визначать напрямки, за якими допомагатимуть українським військовослужбовцям та медикам.

У свою чергу Рева додав, що ініціатива допомогти в реабілітації українських бійців АТО виникла з боку посольства Ізраїлю в Україні.

За його словами, за допомогою ізраїльських експертів будуть напрацьовані напрямки співробітництва, які дозволять розширити можливості УкрНДІ протезування в Харкові.