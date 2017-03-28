Опубліковано список ліків, які українці отримають безоплатно

Як повідомили УНІАН у МОЗ, програма «Доступні ліки» надає можливість кожному українцю отримати БЕЗОПЛАТНО або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, діабет 2 типу.

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Перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», можна знайти у Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, на сайті Міністерства охорони здоров’я

Перелік аптек, що беруть участь у програмі, шукайте на сайтах органів місцевої влади. Перелік регулярно оновлюватиметься.

Які міжнародні непатентовані назви (МНН), або діюча речовина, входять до програми?

Серцево-судинні захворювання:

Аміодарон (Amiodarone)

Амлодипін (Amlodipine)

Атенолол (Atenolol)

Верапаміл (Verapamil)

Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)

Спіронолактон (Spironolactone)

Фуросемід (Furosemide)

Дигоксин (Digoxin)

Еналаприл (Enalapril)

Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)

Карведілол (Carvedilol)

Клопідогрель (Clopidogrel)

Метопролол (Metoprolol)

Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)

Симвастатин (Simvastatin)

Бісопролол (Bisoprolol)

Бронхіальна астма:

Беклометазон (Beclometasone)

Будесонід (Budesonide)

Сальбутамол (Salbutamol)

Діабет ІІ типу:

Метформін (Metformin)

Гліклазид (Gliclazide)

Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, і як ним користуватись

Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню – це перелік із 21 МНН, які входять до програми «Доступні ліки» і включає в тому числі інформацію про:

- міжнародну непатентовану назву

- торгівельні назви

- форму випуску

- сила дії (дозування)

- виробника

- оптово-відпускну ціну дози за упаковку, грн.

Міністерство охорони здоров’я порівняло ціни на аналогічні МНН у 5 сусідніх країнах України – Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії. На основі середньої ціни за добову дозу лікарського засобу в цих 5 країнах, уряд встановив граничну ціну на лікарський засіб в Україні, а також ціну, яку повністю відшкодовує держава.

Реєстр також містить стовпчик «Розмір відшкодування за упаковку, грн.». Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною, який подав заявку на участь в програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт отримає безкоштовно.

Препарат, ціна на який не перевищує граничну оптово-відпускну ціну, пацієнт може отримати доплативши лише різницю між розміром відшкодування за упаковку (див. стовпчик 13 Реєстру) та фактичною ціною препарату(див стовпчик 14 Реєстру).

Референтне ціноутворення дозволить знизити ціни на основні лікарські засоби та зробити їх доступнішими для пацієнтів.

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Як пацієнт може отримати ліки за програмою «Доступні ліки»?

Лікар виписує пацієнту рецепт на лікарський засіб вказуючи непатентовану назву (МНН) (діючу речовину ліків).

Завантажити зразок правильно виписаного рецепта: https://goo.gl/5QekAs

Без рецепта ліки за програмою «Доступні ліки» отримати не можливо.

На кожну призначену лікарем МНН має бути виписаний окремий рецепт.

З цим рецептом пацієнт іде до аптечного закладу, що бере участь у програмі “Доступні ліки” і має ось таку наліпку: https://goo.gl/2KaRpp

Як це працює?

Після візиту лікаря, пацієнт отримав рецепт на лікарський засіб з діючою речовиною “Бісопролол” 5 мг, 30 таблеток.

В аптеці пацієнту пропонують декілька торгових марок, які містять МНН “Бісопролол”. Пацієнт вирішує, яку торгову марку придбати: ТМ1, ТМ2, ТМ3, ін.

Якщо, наприклад, ТМ2 – визначений, як лікарський засіб з найменшою вартістю, тоді пацієнт отримає його безкоштовно.

А за ТМ3 пацієнту доведеться доплатити – фактично різницю між ціною ТМ1 та ТМ3. Скільки потрібно доплатити, вказано в стовпчику 14 Реєстру.

Якщо ТМ1 не підпадає під програму «Доступні ліки», тому що його ціна за добову дозу перевищує максимально дозволену Реєстром гранично оптово-відпускних цін (3,33 грн за дозу у порівнянні з 0,73 грн за дозу у 5 референтних країнах). Вартість цих ліків держава не відшкодовує.

Якщо в аптеці закінчились безкоштовні ліки?

1. Пацієнт може зачекати, поки ліки надійдуть в аптеку.

2. Пацієнт може звернутись в іншу аптеку.

3. Пацієнт може обрати іншу торгову марку та доплатити різницю.

Пацієнти можуть звертатися на гарячу урядову лінію 15-45.