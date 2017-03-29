Фахівці різних відомств обговорили питання біобезпеки в Україні

Міжсекторальна група з питань біобезпеки відновила свою роботу / REUTERS



Як повідомили УНІАН у МОЗ, відбулася нарада за участі фахівців різних відомств та установ щодо інтегрування системи біобезпеки та біозахисту до системи громадського здоров'я в Україні.

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У сфері біозахисту та біобезпеки співпрацюватимуть МОЗ, Держпродспоживслужаи, Інститут біохімії Національної академії наук України, Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, Навчально-методичний центр «Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю», Всеукраїнської асоціації стерилізації і дезінфекції, посольства США в Україні та Агентства зменшення загроз США.

У ході наради прийнято рішення щодо створення регламенту з біологічної безпеки та біологічного захисту, який би відповідав міжнародним нормам.