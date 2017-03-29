У Балаклії через пожежу на військовому арсеналі перевищено концентрацію шкідливих речовин – МОЗ

У Балаклії Харківської області в районі військового арсеналу в повітрі перевищені гранично допустимі норми концентрації забруднюючих речовин.

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Як повідомили УНІАН у харківському обласну лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України, фахівці відібрали проби повітря, питної води централізованого водопостачання, ґрунту та зробиливиміри радіаційного фону в районі надзвичайної ситуації 27 березня.

За результатами проведених лабораторних досліджень атмосферного повітря встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) ангідриду сірчистого в 1,5 рази та вуглецю оксиду в 1,3 рази в районі розташування військової частини, де виникла надзвичайна ситуація з детонацією боєприпасів.

Концентрації діоксиду азоту та сажі не перевищували норми. Концентрації хімічних речовин в атмосферному повітрі на території житлової забудови в районі Балаклійської загальноосвітньої школи № 6 не перевищували норми.

Рівні радіаційного фону на території Балаклії, в тому числі в районі військової частини, не перевищують рівнів природного радіаційного фону, характерного для Харківської області (0,3 мкЗв/годину).

Дослідження проб питної води централізованого водопостачання та ґрунту продовжуються.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще близько 5 мешканців отримали поранення.