Якщо дитина погано їсть

Багато хто знайомий з проблемою, коли дитина погано їсть, коли кожне годування перетворюється на війну.

Матусі, не варто хвилюватися, ще жодна дитина не померла від того, що він погано їсть. Запам`ятайте худа дитина - здорова дитина. Набагато важче жити товстому малюкові. Задумайтеся, Ви ж не умовляєте своїх гостей їсти, те, що вони не хочуть або не люблять. Подумайте, як би він відреагував на таке.

Адже, напевно, ви самі не любите і не їсте деякі продукти. А чим Ваша дитина відрізняється від вас?

Ви, кажите йому, що кашка смачна, а вона слизька і драглиста, риба пахне, полуниця - кислить, в молоці - пінка, м`ясо – не жується.

Може просто варто зрозуміти свою дитину і те, чому він погано їсть таку корисну манну кашу і таку смачну цвітну капусту. Що ж все-таки люблять є малюки?

І солодке печиво, і солоне — воно чудово замінить ту ж манну кашу. Апельсини, мандарини – можуть замінити цвітну капусту. Морозиво чудово замінить знову кашу і кислий сир. Адже давно не секрет, що діти люблять банани, ковбасу, йогурт, макарони і морозиво.

А що в цьому поганого? Не бійтеся розпестити дитини, адже гірше буде від того, що примушуючи, умовляючи є ту ж кашку, ми самі викликаємо огиду дитини до певних продуктів.

Давайте представимо себе на місці малюка, пригадайте себе в дитинстві: як вам не давали запивати, як вас нудило від пінки на молоці, як вас примушували їсти кашу.

Чи не з`являється у вас бажання викинути ложку, розбити тарілку? Спробуйте дозволити їсти малюкові те, що він хоче. Ви напевно зараз скажете, що малюк лопатиме тільки цукерки і печиво? А може варто спробувати? І ви побачите, що через день-другий дитина сама попросить курочку, кашку, супчик. Сто відсотків!

Ну, а якщо Ви - таки проти цього, то ось декілька способів справитися з поганим апетитом дитини:

- Прагніть робити страву красивою, накладаючи не повну тарілку.

- Робіть маленькі бутерброди, крихітні кубики сира.

- Уникайте слів типу «Доїдай, ще одну ложечку за тата». У випадку якщо не виходить утриматися від домовленостей, то використовуйте книжку з картинками.

- Не нервуйте, якщо те, що ви поклали, малюк не хоче їсти. Щоб зберегти у дитини апетит, спокійно поставтеся до його коливань, пам`ятаючи про те, що і у нас не завжди є апетит.

- Не загрожуйте, не карайте із-за їжі. Не варто перетворювати процес харчування на зразок «хорошої поведінки».

- Не годуйте дитини насильно. Може причиною поганого апетиту є погане самопочуття, або ви годуєте в незвичній для нього обстановці.

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