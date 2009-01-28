Чи допомагають білки боротися із зайвою вагою?

10:34, 28 січня 2009
Країна
0

Не менше 150-170 гр на день

Серед великої різноманітності дієт, не останнє місце займають різні білкові дієти. У чому вони полягають, як впливають на наш організм, які корисні властивості вони несуть і чи не шкодять нашому здоров`ю, про все це ми спробуємо розібратися.

Білок або протеїн корисний для нашого організму при рості кісток, оскільки при зниженні маси тіла йде природний процес зниження кісткової маси в тканинах. Також він забезпечує захист м`язової тканини. М`ясо, наприклад, містить цінні амінокислоти, вітаміни, волокна і антиоксиданти, які допомагають організму боротися з різними хворобами, а також запобігають розвитку хвороб серця і схильності до ракових захворювань. Не варто проте плутати, роль білків і вищеперелічених компонентів в м`ясі і насичені жири, останні з яких навпаки можуть провокувати високий рівень холестерину і хвороби серця.

Більш того, ученими було встановлено, що білок відповідає за відчуття ситості і ефект насичення в організмі відбувається набагато швидше, ніж від жирів і вуглеводів.

Також було встановлено, що мінімум м`яса, який потрібно споживати при білковій дієті складає не менше 150-170гр в день.

А в чому ж негативні якості білкової дієти? Річ у тому, що саме нирки починають страждати від тривалого і активного споживання білкової їжі людиною. Відбувається це через те, що білки розщеплюються в організмі на амінокислоти, нирки частково беруть участь в даному процесі. Але якщо білка поступило з надлишком, то нирки починають працювати в посиленому режимі, кровотік при цьому поступає до них сильним потоком, організм починає процес активного зношування. Тому перш, ніж призначати білкову дієту, фахівець повинен обов`язково розглянути загальну картину здоров`я свого пацієнта. Якщо у охочого схуднути також є деякі проблеми із здоров`ям печінки, призначати білкову дієту також слід з обережністю.

Якщо у вас немає проблем з нирками і печінкою, і ви вирішили сісти на білкову дієту, пам`ятайте, що вашому організму потрібно буде достатньої кількості води, яка допомагає ниркам легше виводити відходи організму. Сім або вісім склянок простої воду буде цілком досить.

www.gen.su

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter