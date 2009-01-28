Чи допомагають білки боротися із зайвою вагою?

Серед великої різноманітності дієт, не останнє місце займають різні білкові дієти. У чому вони полягають, як впливають на наш організм, які корисні властивості вони несуть і чи не шкодять нашому здоров`ю, про все це ми спробуємо розібратися.

Білок або протеїн корисний для нашого організму при рості кісток, оскільки при зниженні маси тіла йде природний процес зниження кісткової маси в тканинах. Також він забезпечує захист м`язової тканини. М`ясо, наприклад, містить цінні амінокислоти, вітаміни, волокна і антиоксиданти, які допомагають організму боротися з різними хворобами, а також запобігають розвитку хвороб серця і схильності до ракових захворювань. Не варто проте плутати, роль білків і вищеперелічених компонентів в м`ясі і насичені жири, останні з яких навпаки можуть провокувати високий рівень холестерину і хвороби серця.

Більш того, ученими було встановлено, що білок відповідає за відчуття ситості і ефект насичення в організмі відбувається набагато швидше, ніж від жирів і вуглеводів.

Також було встановлено, що мінімум м`яса, який потрібно споживати при білковій дієті складає не менше 150-170гр в день.

А в чому ж негативні якості білкової дієти? Річ у тому, що саме нирки починають страждати від тривалого і активного споживання білкової їжі людиною. Відбувається це через те, що білки розщеплюються в організмі на амінокислоти, нирки частково беруть участь в даному процесі. Але якщо білка поступило з надлишком, то нирки починають працювати в посиленому режимі, кровотік при цьому поступає до них сильним потоком, організм починає процес активного зношування. Тому перш, ніж призначати білкову дієту, фахівець повинен обов`язково розглянути загальну картину здоров`я свого пацієнта. Якщо у охочого схуднути також є деякі проблеми із здоров`ям печінки, призначати білкову дієту також слід з обережністю.

Якщо у вас немає проблем з нирками і печінкою, і ви вирішили сісти на білкову дієту, пам`ятайте, що вашому організму потрібно буде достатньої кількості води, яка допомагає ниркам легше виводити відходи організму. Сім або вісім склянок простої воду буде цілком досить.

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