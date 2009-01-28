У Херсоні 4 лікарні можуть залишитися без електропостачання

У Херсоні 4 лікарні й міськводоканал можуть залишитися без електропостачання через нестабільну роботу машинобудівного заводу, на території якого знаходиться трансформаторна станція «Комбайнова».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Херсонської облдержадміністрації, ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» 19 січня припинило передачу електроенергії через трансформаторну підстанцію «Комбайнова» на 14 підприємств, магазинів і АЗС міста.

Згідно з повідомленням, від стабільної роботи підстанції, яка знаходиться на території заводу, залежить електропостачання майже третини Херсона – зокрема 4 лікарень, КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона».

Херсонська ОДА пов`язує відключення 14 об`єктів зі складною економічною ситуацією на підприємстві.

Водночас, за даними облдержадміністрації, для самостійного підключення вже знеструмлених об`єктів до електропостачання в обхід заводської підстанції необхідні нові лінії електропередач вартістю від 2 до 2,5 млн. грн.