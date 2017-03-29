Уряд затвердив Концепцію держполітики у сфері захисту прав споживачів

Кабінет міністрів України затвердив Концепцію державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, розроблену Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Читайте такожДержавна політика має стимулювати бізнес на зменшення шкоди для громадського здоров'я - експерти

Згідно з повідомленням на сайті уряду, відповідне рішення було ухвалене Кабміном на засіданні в середу.

«Мета концепції – удосконалити механізм захисту споживачів в Україні, визначивши основні завдання державної політики в сфері захисту прав споживачів з урахуванням кращих практик країн ЄС», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що дана концепція покликана зменшити кількість порушень прав споживачів, усунути з ринку недобросовісних підприємців і нечесні підприємницькі практики, підвищити довіру до державної системи захисту прав споживачів, а також поінформувати громадян про їхні споживчі права і механізми їх захисту. Крім того, одним з головних напрямів концепції є адаптація національного законодавства до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію.

Читайте такожУ Києві викрито виробництво, де у жахливих умовах таджики виготовляли східні солодощі

Як повідомляв УНІАН, у рамках реформи органів виконавчої влади Кабінет міністрів у вересні 2014 року прийняв рішення про ліквідацію Держсільгоспінспекції, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів і Державної санітарно-епідеміологічної служби і створення Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) на базі цих відомств.

Центральний апарат Держпродспоживслужби офіційно приступив до виконання своїх функцій 6 квітня 2016 року.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів торік за результатами проведених планових і позапланових перевірок оштрафувала українські підприємства на суму понад 2 млн грн, з якої до державного бюджету надійшлобільш як1 млн грн.