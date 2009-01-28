У Нігерії поновлюється суд над компанією Pfizer

У Нігерії сьогодні поновлюється суд над американською компанією "Пфайзер", яку звинувачують у загибелі дітей.

З липня 2006 року над "Пфайзер" в Нігерії йде процес по справі 1996 року, коли компанія випробовувала новий препарат проти менінгіту в нігерійському місті Кано.

Під час випробувань 1996 року експериментальні ліки були випробувані на 200 дітях, з яких 11 померли, десятки оглохли, інші були частково паралізовані. Уряд Нігерії добивається від "Пфайзер" компенсації в 6,5 млрд доларів, а уряд штату Кано - ще 2,75 млрд дол.

Компанії висунуті кримінальні звинувачення по 8 пунктам, включаючи "злочинну змову" і "навмисне нанесення тяжкої шкоди здоров`ю". У позові проти "Пфайзер" указується, що дітям вводили антибіотик трован, що не пройшов клінічні випробування.

ami-tass.ru